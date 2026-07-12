Росія готується атакувати все в межах 100 км: попередження радника Міноборони

Російські війська можуть значно розширити атаки по об’єктах у тилових регіонах України на глибину до 100 кілометрів. Під загрозою можуть опинитися АЗС, поштові відділення, склади, підприємства, дороги, залізниця та електропідстанції.

Про це заявив фахівець у галузі радіотехнологій і радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов.

За його словами, війна перейшла від бойових дій лише на фронті до фази ударів середньої та великої дальності, до яких обидві сторони готують необхідне підґрунтя.

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Бескрестнов вважає, що Україна має певну перевагу, оскільки територія Росії більша і на ній розташовано більше критичних об’єктів, які впливають на ведення війни.

“Навіть за кілька років вона не зможе забезпечити їхній захист”, — зазначив радник міністра оборони.

Водночас Україна залишається вразливішою через те, що російські війська не обмежують вибір цілей і вже атакують різні об’єкти на українській території.

За словами “Флеша”, від бензинових “Шахедів” тилові регіони загалом захищені. Тому Росія може перейти до масового застосування інших засобів ураження на глибину до 100 кілометрів.

Серед можливих цілей він назвав автозаправні станції, поштові відділення, різні склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, залізничні об’єкти, автомобільні дороги й електропідстанції, зокрема невеликої потужності.

Бескрестнов назвав ситуацію безглуздою, оскільки обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної, а внаслідок ударів гинуть люди.

“Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог — ні. Його все це цілком влаштовує”, — написав він.

Водночас радник міністра оборони наголосив, що Україна має достатньо ресурсів і можливостей для ураження об’єктів на території Росії.