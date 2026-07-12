Вибухи на Сизранському НПЗ: Генштаб розкрив результати нових ударів

Сили оборони України 11 липня та в ніч проти 12 липня уразили низку військових і воєнно-економічних об’єктів Росії. Серед цілей були Сизранський нафтопереробний завод, 10 танкерів, чотири пороми та ешелон із паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 12 липня українські підрозділи завдали удару по Сизранському НПЗ у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу.

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Масштаб пошкоджень і остаточні результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення російської армії.

Також Сили оборони уразили 10 російських танкерів і чотири пороми в акваторії Азовського моря.

У Генштабі зазначили, що танкери використовували для перевезення російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Пороми забезпечували військову логістику та транспортування вантажів в інтересах ЗС РФ.

Крім того, 11 липня українські сили атакували ворожий ешелон із паливно-мастильними матеріалами в районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Підтверджено ураження локомотива.

Генштаб також уточнив результати удару 10 липня по нафтопереробному комплексу “НОВАТЭК-Усть-Луга” у Ленінградській області РФ. На підприємстві підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

У ЗСУ заявили, що продовжуватимуть системно знижувати воєнно-економічний потенціал Росії.