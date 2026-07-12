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        Кривий Ріг атакували “шахеди”: двоє загиблих, на підприємстві спалахнула пожежа

        Сергій Бордовський
        12 Липня 2026 09:20
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        Ілюстративне фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото: DepositPhotos

        Російські війська вранці 12 липня атакували “шахедами” промислові підприємства Кривого Рогу. Внаслідок одного з ударів загинули двоє людей, після повторної атаки спалахнула пожежа.

        Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

        За його словами, під ранок російський безпілотник влучив у промислове підприємство. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

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        Також були пошкоджені саме підприємство та об’єкти інфраструктури.

        Близько 8:00 Вілкул повідомив про ще одну атаку “шахеда” на промислове підприємство міста. На місці виникла пожежа.

        Розпочалася аварійно-рятувальна операція. Інформації про можливих постраждалих унаслідок повторного удару наразі немає.

        У місті продовжувалася повітряна тривога та зберігалася загроза нових атак.

        Комунальний транспорт, лікарні, соціальні установи та інші міські служби Кривого Рогу працюють.


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