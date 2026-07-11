Після ЧС-2026 помер півзахисник збірної Південної Африки

Півзахисник збірної Південної Африки Джейден Адамс помер у віці 25 років. Про це повідомило міністерство спорту країни, пише Reuters.

Причину смерті футболіста не назвали.

Адамс зіграв у всіх трьох матчах групового етапу чемпіонату світу 2026 року. Він вийшов у стартовому складі у зустрічах проти Мексики та Чехії, а в матчі з Південною Кореєю з’явився на полі після перерви.

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Перемога над Південною Кореєю з рахунком 1:0 вперше в історії вивела збірну ПАР до плей-оф чемпіонату світу. В 1/8 фіналу команда поступилася Канаді.

За день до матчу проти Чехії померла бабуся Адамса. У тій зустрічі футболіста замінили в перерві.

На клубному рівні Адамс виступав за Mamelodi Sundowns із Преторії. У сезоні 2025/26 він допоміг команді виграти африканську Лігу чемпіонів.

У Південноафриканській спілці професійних футболістів назвали Адамса талановитим гравцем і відданим представником футболу, якому ще було багато чого дати.

Співчуття родині, партнерам по команді та вболівальникам також висловив міністр спорту ПАР Гейтон Маккензі.

Адамс пройшов підготовку в академії Stellenbosch FC і приєднався до Mamelodi Sundowns у січні 2025 року.

За збірну Південної Африки він дебютував у 2022 році в матчі проти Мозамбіку. Загалом провів 13 матчів і забив два голи, обидва — у відборі на чемпіонат світу 2026 року.