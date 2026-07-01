Загибель командира 154-ї ОМБр: слідство перевіряє три основні версії

Правоохоронці розглядають три основні версії у справі про загибель командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова на Запоріжжі: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про це у коментарі Суспільному повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За офіційними даними правоохоронців, тіло командира військової частини А4962 Володимира Олександровича Кононнікова виявили 28 червня 2026 року о 07:38. Він перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області.

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У прокуратурі уточнили, що в офіцера було вогнепальне поранення у лівій скроневій ділянці. Поряд із тілом виявили його особистий пістолет.

“Смерть настала внаслідок наскрізного вогнепального поранення. У межах досудового розслідування перевіряються декілька можливих версій, зокрема самогубство, умисне вбивство, необережне поводження зі зброєю”, — повідомили у відомстві.

Правоохоронці вже провели огляд місця події. Також триває допит військовослужбовців.

У межах розслідування призначено судово-медичні та балістичні експертизи. Крім того, заплановано проведення посмертної судово-психологічно-психіатричної експертизи.

Відомості за фактом події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше повідомлялося, що 28 червня командира 154-ї окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова, знайшли без ознак життя у Запорізькій області. Тоді в Оперативному командуванні “Південь” заявляли, що обставини смерті встановлюються, а попередньо ознак насильства не виявили.