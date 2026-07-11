Російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Станом на цей час підтверджено загибель чотирьох людей.

Ще сімох постраждалих доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.

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На місці триває рятувальна операція. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Григоров попередив, що загроза нових атак зберігається, та закликав жителів залишатися у безпечних місцях і не наближатися до місць влучань через ризик повторних ударів.

UPD 16:16 Кількість постраждалих у Сумах зросла до 17, повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, дві керовані авіабомби вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт.

В епіцентрі одного з ударів опинилися дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. Григоров заявив, що російські війська продовжують спроби знищити систему життєзабезпечення міста.

У Сумах троє людей у важкому стані після атаки РФ / Фото: сумська ОВА

Троє постраждалих перебувають у важкому стані. До лікарень продовжують звертатися люди, які зазнали травм.

Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхові будинки поблизу місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам.

Роботи з ліквідації наслідків атаки розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація. Постраждалим обіцяють надати необхідну допомогу.