Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих

Російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
В одному з портів внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі. Двоє водіїв загинули.
Ще двоє людей дістали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Також внаслідок влучання пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс.
На борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Серед членів екіпажу постраждалих немає.
У Мінрозвитку заявили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні порти, судна та логістичну інфраструктуру, створюючи загрозу для безпеки світового судноплавства.