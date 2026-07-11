Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих

Російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

В одному з портів внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі. Двоє водіїв загинули.

Ще двоє людей дістали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу.

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Також внаслідок влучання пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

На борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Серед членів екіпажу постраждалих немає.

У Мінрозвитку заявили, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні порти, судна та логістичну інфраструктуру, створюючи загрозу для безпеки світового судноплавства.