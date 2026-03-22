Україна посилює захист портів Одещини на тлі зростання атак — Кулеба

Україна посилює захист портової інфраструктури Одеської області через зростання кількості атак з боку Росії. Водночас держава продовжує залучати інвестиції та розвивати портову галузь.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, у 2026 році інтенсивність атак на порти Одеси та Чорноморська суттєво зросла: якщо за весь 2025 рік було близько 150 ударів, то зараз їх уже понад 180. Ворог застосовує масовані атаки та збільшує кількість безпілотників.

За його словами, Україна посилює захист портів: збільшує кількість мобільно-вогневих груп, доукомплектовує екіпажі дронів-перехоплювачів, нарощує засоби радіоелектронної боротьби та покращує координацію з військовими. Ефективність збиття цілей уже зросла на 25–35%.

Під час робочої поїздки в Одеську область Кулеба також провів зустріч із бізнесом і журналістами, де обговорили роботу портів, безпеку та інвестиції. Він наголосив, що для регіону порти залишаються стратегічними — це логістика, економіка і стійкість країни.

Попри війну, інтерес інвесторів до Чорноморського порту зберігається. Проєкт державно-приватного партнерства вже перебуває на етапі розгляду заявок, а також готуються щонайменше чотири великі інфраструктурні проєкти.

Окремо уряд працює над підвищенням ефективності портів — зменшенням простоїв, скороченням часу обробки вантажів і збільшенням обсягів перевалки, що є критично важливим для економіки.