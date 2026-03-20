РФ атакувала порт в Одесі: пошкоджені іноземні судна з зерном

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Одеському порту пошкоджено два цивільні комерційні судна з зерном. Також постраждали двоє людей і зафіксовано руйнування інфраструктури.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, пошкоджено судна під прапорами Палау та Барбадосу, які були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.
Крім того, зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, зерновий бункер та обладнання на території порту.
Пожежі, що виникли внаслідок атаки, оперативно ліквідовані.
Наразі на місцях тривають роботи з усунення наслідків.
Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.