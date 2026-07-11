У Памплоні шестеро биків увірвалися в натовп: 13 постраждалих

Під час традиційного забігу з биками на фестивалі Сан-Фермін в іспанській Памплоні одна людина дістала поранення рогом в обличчя, ще 12 учасникам знадобилася медична допомога. Про це повідомляє Sky News із посиланням на Університетську лікарню Наварри.

Хаотичний забіг із биками в Іспанії завершився численними травмами / Фото: AP

Шестеро биків бігли вузькими вулицями міста разом з учасниками фестивалю. Забіг довжиною 875 метрів від загону до арени тривав близько двох з половиною хвилин.

На бруківці утворилися скупчення людей, які падали один на одного. Один із чорних биків на початку дистанції відокремився від решти та врізався в групу учасників, зачепивши одного з них рогом у бік обличчя.

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У лікарні повідомили, що загалом медична допомога знадобилася 13 людям із різними травмами.

Суботній забіг став п’ятим у межах восьмиденного фестивалю. Остання смертельна подія під час забігу сталася у 2009 році, однак поранення рогами та переломи трапляються регулярно.

Фестиваль Сан-Фермін набув світової популярності після виходу роману Ернеста Гемінґвея “І сходить сонце”. Учасники традиційно одягаються в білий одяг із червоними поясами та хустками.

Зоозахисники щороку виступають проти проведення фестивалю, називаючи його жорстоким поводженням із тваринами.