Конституції України — 30 років: цікаві факти про ніч, яка змінила державу

Сьогодні, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. Основний Закон Верховна Рада ухвалила 30 років тому — 28 червня 1996 року, після майже доби безперервного засідання, яке увійшло в історію як “конституційна ніч”.

Конституція стала першим Основним Законом незалежної України. Вона замінила радянську Конституцію УРСР 1978 року і закріпила ключові засади української державності: суверенітет, територіальну цілісність, права і свободи людини, поділ влади та місцеве самоврядування.

Робота над Конституцією тривала кілька років. У 1990-х навколо документа точилися гострі політичні суперечки — щодо повноважень президента і парламенту, статусу Криму, державної мови, символіки, права приватної власності та устрою держави.

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Фінальне голосування відбулося вранці 28 червня 1996 року. За ухвалення Конституції проголосували 315 народних депутатів — більше за необхідні 300 голосів.

Один із цікавих фактів: Україна стала останньою з колишніх радянських республік, яка ухвалила нову Конституцію після розпаду СРСР. Але саме це дало змогу закласти в документ не лише формальні ознаки незалежності, а й механізми демократичної держави.

Ще одна важлива деталь — Конституція закріпила, що Україна є унітарною державою, а її територія в межах наявного кордону є цілісною і недоторканною. Після російської окупації Криму та початку війни на Донбасі ці положення стали не просто юридичними нормами, а основою державної позиції України у війні з Росією.

Під час повномасштабного вторгнення Конституція залишається рамкою для ключових рішень держави. Вона визначає обов’язок захисту Вітчизни, гарантує права громадян, встановлює засади роботи органів влади і водночас обмежує можливість будь-яких рішень, які могли б поставити під сумнів суверенітет або територіальну цілісність України.

Саме тому питання миру, переговорів, мобілізації, статусу окупованих територій, мовної політики, прав громадян і європейського курсу так чи інакше впираються в Основний Закон.

Конституція також не є застиглим документом. За 30 років до неї вносили зміни, зокрема щодо балансу повноважень між президентом, парламентом і урядом, судової системи, а також стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО.

День Конституції — єдине державне свято, прямо закріплене в самому Основному Законі. І в умовах війни ця дата має особливе значення: Конституція нагадує, що Україна воює не лише за територію, а й за право залишатися незалежною демократичною державою.