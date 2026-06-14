14 червня — Всесвітній день донора крові

Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові — міжнародну дату, покликану подякувати людям, які добровільно здають кров, а також нагадати про постійну потребу медичних закладів у донорській крові. День був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і офіційно підтриманий Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2005 році.

Дата 14 червня обрана невипадково — цього дня народився австрійський вчений Карл Ландштейнер, який відкрив систему груп крові ABO та заклав основи сучасної трансфузіології. За своє відкриття він отримав Нобелівську премію.

За даними ВООЗ, донорська кров щодня рятує життя людей, які постраждали в аваріях, потребують складних операцій, лікуються від онкологічних захворювань або мають важкі хронічні хвороби. Без стабільних запасів крові неможлива робота сучасної системи охорони здоров’я.

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Гаслом Всесвітнього дня донора крові у 2026 році стала фраза: «Одна крапля людяності. Здай кров. Врятуй життя» (One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives.). Кампанія покликана нагадати, що кожна донація є проявом солідарності та може стати шансом на життя для іншої людини.

Особливого значення донорство набуло для України під час повномасштабної війни. Донорська кров потрібна як пораненим військовим, так і цивільним, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Медики регулярно закликають українців поповнювати запаси крові, адже потреба в ній залишається високою.

Всесвітній день донора крові є нагодою не лише подякувати донорам, а й нагадати, що одна донація може допомогти врятувати кілька життів.