Сьогодні в Україні День батька: свято любові, сили і підтримки

Сьогодні в Україні відзначають День батька — свято людей, чия любов часто не потребує гучних слів, але відчувається у вчинках, турботі й присутності.

Батько — це не лише той, хто веде за руку в дитинстві. Це людина, яка вчить триматися, коли важко, відповідати за свої слова, не здаватися після поразок і знаходити сили йти далі.

Для багатьох українських родин це свято сьогодні має особливий зміст. Чимало батьків зустрічають його не вдома: на фронті, на роботі далеко від рідних, коли війна розірвала сімʼю навпіл. Для їхніх дітей батькова любов часто звучить у короткому телефонному дзвінку, повідомленні, обіцянці повернутися і в мовчазній впевненості, що тато поруч навіть тоді, коли між ним і домом сотні кілометрів.

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Є батьки, які щодня будують для своїх дітей відчуття безпеки. Є ті, хто навчив ремонтувати велосипед, зав’язувати шнурки, тримати слово, не боятися відповідальності. Є ті, хто не завжди говорив «я люблю», але доводив це щодня — роботою, захистом, терпінням і готовністю підставити плече.

День батька — це також день вдячності тим, хто став опорою не за назвою, а за суттю. Тим, хто виховував, підтримував, захищав, чекав, пояснював і просто був поруч у найважливіші моменти.

Сьогодні варто сказати прості слова, які іноді відкладають на потім: дякую, тату. За силу, за турботу, за приклад, за любов, яка часто тиха, але дуже міцна.