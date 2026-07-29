На Херсонщині внаслідок ударів БпЛА загинули двоє чоловіків

Унаслідок російських атак безпілотниками на Херсонщині загинули двоє чоловіків. Ще двоє місцевих жителів дістали поранення.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

29 липня, близько 05:40, російський дрон атакував автомобіль у Херсоні. Чоловік віком орієнтовно 50 років, який перебував за кермом, загинув.

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У ніч проти 29 липня окупанти вдарили по Херсону безпілотниками Shahed. Поранень зазнали чоловіки віком 48 та 44 роки, їх госпіталізували.

Увечері 28 липня російські військові атакували безпілотником село Микільське Херсонського району. Загинув 48-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї свого будинку.

Досудові розслідування проводять за ч. 1 і 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.