У Сенаті США зробили перший крок до масштабних санкцій проти Росії: деталі

Сенат США процедурним голосуванням підтримав просування масштабного законопроєкту про санкції проти Росії — за нього проголосували 86 сенаторів, проти виступили 12. Президент України Володимир Зеленський перебував у галереї Сенату та спостерігав за голосуванням.

Про це повідомляє Associated Press.

Перед голосуванням Зеленський зустрівся із сенаторами та заявив, що Україна досягає успіхів у війні проти Росії, але все ще потребує більшої допомоги від США. Під час зустрічі сторони обговорили багато питань, насамперед антибалістичний захист.

Реклама

Реклама

Законопроєкт розробляли понад рік. Його головними переговорниками були сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль, які 10 липня оголосили про домовленість із Білим домом щодо документа.

Законопроєкт дозволяє президентові США запроваджувати тарифи проти п’яти найбільших покупців російської нафти або природного газу. Китай та Індія очолюють цей список, водночас передбачені винятки для країн, які імпортують із Росії менш як 15% газу та скорочують такі закупівлі.

Документ також містить санкції проти Володимира Путіна, високопоставлених російських політичних і військових керівників, фінансових установ та енергетичних проєктів. Обмеження пропонують поширити і на старі нафтові танкери зі зміненими прапорами, які Росія використовує для обходу чинних санкцій.

Президент США матиме право скасовувати санкції або обмеження, якщо підтвердить Конгресу, що це відповідає національним інтересам. До документа також додали продовження дії певних санкцій проти Ірану.

Деякі сенатори-демократи висловили занепокоєння через розширення тарифних повноважень Дональда Трампа. Сенатор Рон Вайден заявив, що планує запропонувати поправку до відповідних положень під час подальшого розгляду законопроєкту.