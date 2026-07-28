Комфортне тепло перед спекою: якою буде погода в Україні 29 липня

У середу, 29 липня, більшість областей України опиниться в зоні сухої погоди. Короткочасні дощі та грози очікуються лише в частині східних і північно-східних регіонів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, залишки холодного атмосферного фронту зумовлять короткі дощі та грози на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та на півночі Луганської області.

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На решті території України опади малоймовірні. Суху погоду забезпечуватиме антициклон, який охопить також значну частину Європи.

Температура буде комфортною

Вітер очікується північно-західний, помірний, місцями рвучкий.

Упродовж дня температура повітря становитиме переважно від +22 до +25 градусів. У південних областях прогнозують від +24 до +28 градусів, а на півночі — від +20 до +22 градусів.

Діденко назвала таку температуру «рахат-лукумом», маючи на увазі комфортну літню погоду без надмірної спеки.

Погода у Києві

У столиці 29 липня опади малоймовірні. Температура повітря вдень становитиме близько +22…+23 градусів.

Водночас синоптикиня попередила, що завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку.