Удари РФ по торговельних суднах змусили один із найбільших ГЗК України призупинити видобуток руди

Південний гірничо-збагачувальний комбінат у Кривому Розі розпочав процес призупинення видобутку руди та тимчасового скорочення роботи. На підприємстві пояснили рішення російськими атаками на цивільні судна, через які морське сполучення з українськими чорноморськими портами фактично зупинилося.

Про це йдеться у заяві Південного ГЗК.

На підприємстві зазначили, що в портах і на складах комбінату накопичилося кілька суднових партій залізорудної продукції, підготовленої до експорту. Через неможливість відвантажувати її покупцям і надалі накопичувати готову продукцію комбінат змушений тимчасово призупинити видобуток.

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За інформацією компанії, у липні безпекова ситуація на морських маршрутах суттєво погіршилася. За даними з відкритих джерел, на які посилається комбінат, російських ударів зазнали щонайменше 12 цивільних суден, що прямували до українських портів. Серед них були кораблі, які перевозили продукцію металургійної галузі.

Після цих атак судновласники почали відмовлятися від заходження до українських чорноморських портів через загрозу для екіпажів.

Видобуток планують відновити в серпні

У Південному ГЗК наголосили, що рішення відкладали настільки довго, наскільки це було можливо. Від початку повномасштабної війни підприємство працювало в умовах обстрілів, перебоїв з електропостачанням, подорожчання логістики, європейського механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM та обмежень ЄС щодо української металургійної продукції.

Комбінат планує відновити видобуток у серпні 2026 року, якщо це дозволить безпекова ситуація. Під час вимушеного простою працівників залучатимуть до ремонтних і регламентних робіт.

Компанія також запевнила, що продовжить виконувати зобов’язання перед співробітниками та партнерами.

Комбінат закликав владу захистити морську логістику

Колектив підприємства звернувся до президента, уряду та парламенту із закликом посилити захист портової інфраструктури й цивільних торговельних суден.

У заяві наголошується, що доступ до чорноморських портів критично важливий не лише для гірничо-металургійної галузі, а й для аграрного сектору та всієї української економіки.

Йдеться про податкові надходження, валютну виручку, збереження робочих місць, допомогу громадам і підтримку Сил оборони.

Чим відомий Південний ГЗК

Південний ГЗК розташований у Кривому Розі та є одним із ключових підприємств української залізорудної промисловості. Комбінат веде відкритий видобуток залізистих магнетитових кварцитів Скелюватського родовища, розробка якого триває з 1953 року. Проєктна потужність кар’єру становить 32,1 млн тонн руди на рік.

Видобуту руду дроблять, транспортують і збагачують на двох фабриках. Їхня сумарна потужність станом на 2025 рік становить 14,8 млн тонн концентрату на рік.

Продукцію використовують металургійні підприємства як сировину для виробництва чавуну та сталі.

Частину залізорудного концентрату комбінат експортує. До повномасштабної війни серед його ключових зовнішніх ринків називали Китай, Польщу та інші країни Європи, Азії й Північної Африки, однак поточна географія поставок залежить від доступності морської та залізничної логістики.