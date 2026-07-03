Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 7

У ніч проти 3 липня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Влучання було в секторі щільної міської забудови між багатоквартирними будинками.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, після удару виникли пожежі, їх уже загасили. На місці триває аварійно-рятувальна операція.

Реклама

Реклама

Вілкул повідомив про велику кількість пошкоджень. У будинках вибиті вікна, пошкоджені балкони, у районі удару перекрили газ і воду.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа також повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч із місцем удару.

Спершу було відомо про двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до 7 людей.

За даними Вілкула, троє постраждалих перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, важких поранених немає.

Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

У місті розгорнули штаб допомоги для мешканців пошкоджених будинків. Туди вже доставляють будівельні матеріали, необхідні на перший час.

Також у штабі прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

Аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару тривають.