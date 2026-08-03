Після роботи російської ППО дрон упав на пляж у Геленджику: шестеро загиблих, близько 40 постраждалих

Восьмирічна дитина загинула через удар росіян по АЗС на Дніпропетровщині

“49-річний чоловік “важкий”. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі .

3 серпня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по автозаправній станції. Загинули троє людей, серед яких дитина.