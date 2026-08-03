Восьмирічна дитина загинула через удар росіян по АЗС на Дніпропетровщині

3 серпня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по автозаправній станції. Загинули троє людей, серед яких дитина.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Атака сталася сьогодні близько 12:55. Загинули троє людей, зокрема восьмирічний хлопчик.
Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, усі шестеро поранених госпіталізовані.
“49-річний чоловік “важкий”. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.
Унаслідок удару пошкоджено обладнання АЗС та автівки.
На місці триває ліквідація наслідків атаки.