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        Восьмирічна дитина загинула через удар росіян по АЗС на Дніпропетровщині

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 15:47
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        Ліквідація пожежі після удару РФ по АЗС / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Ліквідація пожежі після удару РФ по АЗС / Фото: Дніпропетровська ОВА

        3 серпня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник вдарив по автозаправній станції. Загинули троє людей, серед яких дитина.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Атака сталася сьогодні близько 12:55. Загинули троє людей, зокрема восьмирічний хлопчик.

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        Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, усі шестеро поранених госпіталізовані.

        “49-річний чоловік “важкий”. Чоловіки 53, 46, 20 років та жінки 51 і 60 років у стані середньої тяжкості», — йдеться в повідомленні.

        Унаслідок удару пошкоджено обладнання АЗС та автівки.

        На місці триває ліквідація наслідків атаки.

        Наслідки удару РФ по АЗС на Дніпропетровщині 3 серпня / Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

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