Лікарі, адвокати, клірик і рятувальник: в Україні заблокували нові схеми для ухилянтів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев’ять схем ухилення від мобілізації в різних регіонах країни. Правоохоронці затримали десятьох організаторів оборудок.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, за суми до 21 тисячі доларів фігуранти продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні документи, допомагали незаконно оформлювати відстрочки та організовували переправлення через державний кордон.

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На Полтавщині викрили дві схеми, пов’язані з підробленими медичними довідками. В одному випадку організатором був адвокат, який залучив сімейну лікарку для оформлення фіктивних висновків із «важкими діагнозами».

Також затримали лікаря-невропатолога та завідувача відділення місцевої лікарні. За версією слідства, вони продавали довідки для подальшого встановлення груп інвалідності та вносили неправдиві дані до електронної системи охорони здоров’я.

СБУ та Нацполіція викрили дев’ять схем ухилення від мобілізації / Фото: СБУ

У Дніпрі викрили адвоката, який продавав фіктивні довідки про III групу інвалідності та вносив неправдиві відомості до електронних реєстрів. Це дозволяло його клієнтам автоматично продовжувати відстрочку через застосунок «Резерв+».

Ще одного жителя Дніпра підозрюють у допомозі з оформленням документів про нібито непридатність до служби та зняттям із військового обліку.

На Донеччині правоохоронці викрили організатора незаконного переправлення чоловіків до країн Євросоюзу. Він перевозив клієнтів до західних областей, де спільники показували маршрути через лісисту місцевість в обхід пунктів пропуску.

У Житомирській області затримали лікаря-кардіолога з Бердичева, який, за даними СБУ, безпідставно оформлював військовозобов’язаних на стаціонарне лікування, щоб вони могли не з’являтися до ТЦК після отримання повістки.

На Черкащині викрили сапера аварійно-рятувального загону ДСНС. Його підозрюють у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних до органів цивільного захисту для подальшого бронювання.

На Вінниччині викрили клірика однієї з релігійних громад УПЦ, який за 14 тисяч доларів обіцяв за допомогою зв’язків у ТЦК допомогти уникнути мобілізації.

На Львівщині затримали чоловіка, який за гроші обіцяв організувати вступ до місцевого коледжу для отримання відстрочки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, медичну документацію, банківські картки та чорнові записи з доказами ймовірної незаконної діяльності.