Після роботи російської ППО дрон упав на пляж у Геленджику: шестеро загиблих, близько 40 постраждалих

3 серпня у селі Архипо-Осипівка поблизу Геленджика безпілотник упав на пляж, де перебували відпочивальники. Загинули шестеро людей, зокрема троє дітей, вже відомо про близько 40 постраждалих.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, подробиці оприлюднило видання ASTRA.

Спочатку російська влада заявила про трьох загиблих і 13 постраждалих унаслідок падіння уламків БпЛА. Згодом кількість загиблих зросла до шести, серед них — троє дітей.

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Близько 40 людей зазнали травм. 17 постраждалих доправили до медичних закладів Геленджика, Туапсинського округу та Гарячого Ключа.

Губернатор стверджує, що безпілотники атакували цивільну інфраструктуру, однак не уточнив, який саме об’єкт міг бути ціллю. На місцях падіння працюють оперативні та спеціальні служби.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, жителі Архипо-Осипівки скаржилися, що перед атакою сирену не вмикали. На відео перед падінням дрона чути стрілянину, яку пов’язують із роботою російської протиповітряної оборони. Після цього безпілотник пікірує в бік узбережжя та вибухає під час падіння.