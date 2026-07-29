        Політика

        Сенат США підтримав просування санкційного законопроєкту проти РФ під час візиту Зеленського

        Галина Шподарева
        29 Липня 2026 07:27
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        Володимир Зеленський під час візиту в США / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський під час візиту в США / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками обох партій Сенату США, на якій були присутні понад 60 сенаторів. Сторони обговорили підтримку України, ситуацію на фронті та передусім антибалістичний захист.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

        Під час зустрічі йшлося про спроможності України відповідати Росії на удари по українцях. Окремою темою став антибалістичний захист. Зеленський подякував американській стороні за готовність допомагати Україні.

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        У Сенаті США відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Документ підтримали 86 сенаторів.

        “Символічно, що саме сьогодні, в день прощання із сенатором Ліндсі Гремом, у Сенаті відбулося процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким він так багато працював”, — підкреслив Зеленський.

        Президент назвав результат голосування першим кроком до реалізації планів Грема та кроком до миру й наголосив, що важливо, аби цей санкційний інструмент спрацював.


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