Поліція показала наслідки удару по Немишлянському району Харкова

За фактами збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

На місцях влучань працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.

Постраждалі дістали вибухові поранення та численні травми. Їм надають необхідну медичну допомогу.