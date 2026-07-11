Поліція показала наслідки удару по Немишлянському району Харкова

Уранці 11 липня російські війська завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки травмовано вісьмох чоловіків, повідомили в поліції Харківської області.
Постраждалі дістали вибухові поранення та численні травми. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів.
На місцях влучань працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.
За фактами збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.