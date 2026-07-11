        Події

        Поліція показала наслідки удару по Немишлянському району Харкова

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 13:44
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        Уранці 11 липня російські війська завдали авіаудару по Немишлянському району Харкова. Внаслідок атаки травмовано вісьмох чоловіків, повідомили в поліції Харківської області.

        Постраждалі дістали вибухові поранення та численні травми. Їм надають необхідну медичну допомогу.

        Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення та сім автомобілів.

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        У Харкові після російського обстрілу пошкоджено склад і сім автомобілів / Фото: Нацполіція

        На місцях влучань працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки російського обстрілу.

        За фактами збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.


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