Росія зупинила судноплавство через Азовське море

Росія тимчасово призупинила судноплавство через канал Дон — Азов, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Про це Reuters повідомили три джерела у зерноекспортній галузі.
Рішення було ухвалено після української атаки на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких були 10 танкерів.
За словами одного з джерел, російські прикордонники повідомили судноплавні компанії, що з 18:10 п’ятниці не прийматимуть заявки на прохід через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське і Чорне моря. У повідомленні не зазначалося, коли обмеження буде скасовано.
Прикордонна служба Росії підпорядковується ФСБ.
Через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці. Уздовж його узбережжя розташовані провідні зерновиробничі регіони Росії — Ростовська область і Краснодарський край.
На тлі повідомлень про можливе закриття судноплавства через Азовське море ф’ючерси на пшеницю на біржі Euronext у п’ятницю зросли на 4% і досягли шеститижневого максимуму.