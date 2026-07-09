FT: Як українські дрони принесли війну в домівки 50 млн росіян

Паливний дефіцит у Росії безпосередньо зачіпає близько 50 млн людей, або приблизно 35% населення країни. Про це пише Financial Times.

За даними видання, удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі занурили Росію у паливний кризис масштабу, якого не було з останніх років існування Радянського Союзу.

У деяких регіонах час очікування на заправках сягає кількох днів, а соцмережі заповнені відео сутичок у чергах.

Реклама

Реклама

В одному з південних регіонів порядок на АЗС підтримують козаки у традиційних папахах. У Сибіру губернатор наказав чиновникам забезпечувати гарячим харчуванням людей, які стоять у чергах. Також через соцмережі вже продають місця в черзі.

“Зараз на одну ціль спрямовано набагато більше безпілотників, ніж раніше. Вони фізично прориваються крізь оборону, наче середньовічний кавалерійський клин… Оборонні системи, які раніше працювали, не витримують такого тиску. Це нова норма”, — сказав високопоставлений керівник російської енергетичної компанії.

Росія припинила публікацію більшої частини статистики, однак аналітики, використовуючи вторинні дані та повідомлення медіа, оцінюють, що з експлуатації виведено від 20% до 40% нафтопереробних потужностей.

У червні Росія переробляла в середньому 4,1 млн барелів на добу. Це на 28% менше, ніж у середньому за останні п’ять років, і на 35% менше від номінальної потужності, заявив керівник відділу енергетичних і кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

“Кризис реальний. Люди його відчувають. Але він ще не мав широкомасштабного економічного впливу, не зачепив вантажоперевезення та доступність послуг”, — сказав старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі з вивчення Росії Сергій Вакуленко.

За його словами, у Москви обмежений набір інструментів для розв’язання цієї проблеми. Історично Росія виробляла приблизно стільки ж бензину, скільки споживала, і має невеликі складські потужності, що ускладнює стабілізацію ринку.

Більшість нафтопереробних об’єктів також розташовані у центральній і західній частині Росії, де проживає більшість населення. Саме це робить їх доступними для українських безпілотників.