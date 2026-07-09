FIFA та UEFA поки не мають наміру наслідувати рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити членство Олімпійського комітету Росії. Це означає, що чемпіонат Європи з футболу 2028 року, найімовірніше, знову пройде без російської збірної. Про це пише Російська служба BBC.

Рішення МОК викликало неоднозначну реакцію як в інших міжнародних спортивних федераціях, так і всередині Росії. Частина провоєнних авторів побачила у новій позиції ОКР “зраду національних інтересів”.

МОК ухвалив рішення про безстрокове відсторонення Олімпійського комітету Росії у 2023 році. Це сталося після того, як до складу ОКР включили регіональні олімпійські ради окупованих “ДНР”, “ЛНР”, Запорізької та Донецької областей, а також Криму.

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Олімпійські чиновники розцінили це як порушення Олімпійської хартії. Після цього російських спортсменів фактично відсторонили від більшості міжнародних змагань.

У травні 2024 року колишній депутат Держдуми від ЛДПР і ексгубернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов змінив Олега Матицина на посаді міністра спорту Росії. У грудні того ж року він також очолив Олімпійський комітет Росії.

Дегтярьов поставив завдання “спортивної реінтеграції” Росії. Це призвело до відновлення контактів із міжнародними спортивними структурами та реформи статуту ОКР.

У новому статуті ОКР більше немає згадки про окуповані Росією території. З документа прибрали положення, які дозволяли вважати членами ОКР олімпійські ради Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також у статуті тепер закріплено, що ОКР діє відповідно до Олімпійської хартії, а його юрисдикція поширюється на організації, визнання яких не суперечить вимогам МОК.

У Росії це викликало різку реакцію серед провоєнних авторів. Зокрема, співробітник “Комсомольской правды” Дмитро Стешин заявив, що Олімпійський комітет Росії “відмовився від частини територій країни”.

Z-блогер Юрій Ліндре написав, що ОКР фактично визнав спортивну юрисдикцію України над регіонами, які Росія внесла до своєї Конституції. Інший z-автор Кирило Федоров заявив, що “російські чиновники вирішили відмовитися від цілісності Росії”.

Водночас великі міжнародні спортивні організації не поспішають змінювати свою позицію. FIFA та UEFA поки не планують повертати російські футбольні клуби й збірну до турнірів під своєю егідою.

У FIFA заявили, що проаналізують рішення МОК перед тим, як ухвалювати подальші кроки у координації із зацікавленими сторонами.

Це означає, що російські клуби наразі не повернуться до єврокубків. Перші матчі розіграшів сезону 2025-2026 уже розпочалися.

Збірна Росії, найімовірніше, також не братиме участі у відборі до чемпіонату Європи з футболу 2028 року. Турнір має пройти у Великій Британії та Ірландії, а жеребкування відбіркового раунду заплановане на 6 грудня 2026 року в Белфасті.

Міжнародна федерація хокею, яка відсторонила збірну Росії від участі у всіх своїх турнірах ще у 2022 році, також навряд чи наслідуватиме рекомендації МОК. Проти повернення російської збірної можуть виступити країни Північної Європи та Балтії.

Водночас в окремих видах спорту російські спортсмени, ймовірно, зможуть взяти участь у наступних Олімпійських іграх, які відбудуться у 2028 році в Лос-Анджелесі.