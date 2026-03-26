МОК обмежив допуск до жіночих змагань лише біологічними жінками

Міжнародний олімпійський комітет оголосив нову політику щодо захисту жіночої категорії в олімпійському спорті, яка почне діяти з Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Вона не матиме зворотної сили.

Як повідомляє Міжнародний олімпійський комітет, нові правила передбачають, що участь у жіночих змаганнях на Олімпіаді буде обмежена лише біологічними жінками. Визначення відповідності здійснюватиметься за допомогою тестування на наявність гена SRY.

У МОК зазначають, що наявність цього гена є свідченням чоловічого розвитку організму, і такий показник є незмінним протягом життя. Перевірка проводитиметься один раз за допомогою аналізу слини, мазка або крові.

Спортсменки, у яких ген SRY не виявлено, зможуть брати участь у жіночих змаганнях без обмежень. Водночас атлети з позитивним результатом тесту не допускатимуться до жіночої категорії, за винятком рідкісних медичних випадків, зокрема синдрому повної андрогенної нечутливості.

Такі спортсмени зможуть виступати в інших категоріях, зокрема чоловічій, змішаній або відкритій, якщо це передбачено правилами.

Президент МОК Кірсті Ковентрі заявила, що нова політика базується на наукових даних і має забезпечити справедливу конкуренцію та безпеку. Вона також наголосила, що всі спортсмени повинні зберігати гідність і повагу, а процедура перевірки проводитиметься лише один раз у житті.

Політику розробили за результатами консультацій із науковцями, медиками, спортсменами та міжнародними федераціями. Вона замінює попередні рекомендації МОК щодо гендерної ідентичності та варіацій статі і застосовуватиметься лише до змагань під егідою МОК.