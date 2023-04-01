МОК розкритикував рішення Уряду щодо заборони українцям виступати на турнірах із росіянами

Міжнародний олімпійський комітет розкритикував рішення України не допустити українських спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо їм доведеться змагатися з росіянами, заявивши в суботу, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам.

Міністр українського уряду Олег Немчінов оголосив про таку політику в п’ятницю після того, як у вівторок МОК видав рекомендації щодо поступового повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань як нейтральних, пише пресслужба МОК.

Спортсмени з двох країн були відсторонені від більшості елітних міжнародних спортивних змагань з березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну минулого року.

«Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських спортсменів і жодним чином не вплине на війну, яку хоче зупинити світ і яку так різко засудив МОК», – йдеться в заяві олімпійського органу.

«МОК завжди стверджував, що уряди не можуть вирішувати, хто зі спортсменів може брати участь у яких міжнародних змаганнях».

Секретар Кабінету міністрів України Немчінов заявив, що рішення уряду було прийнято за пропозицією міністра спорту Вадима Гутцайта і що національні федерації, які ігнорують це рішення, можуть бути піддані санкціям. Хутцайт також є президентом Олімпійського комітету України.

Окреме рішення про участь російських і білоруських спортсменів на Іграх у Парижі МОК ухвалить пізніше. Україна погрожувала бойкотувати Ігри, якщо росіянам дозволять там змагатися.

«Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, ми бачили, що майже на всіх Іграх спортсмени змагаються один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту, “, – повідомляється у МОК.

МОК не бажає виключати росіян і білорусів з Парижа через занепокоєння поверненням бойкоту Олімпійських ігор часів холодної війни. Організація визначила шлях у січні для них, щоб отримати олімпійські місця через азіатські відбіркові змагання до Ігор 2024 року, щоб змагатися як нейтральні спортсмени, без прапорів і гімнів.

Деякі федерації знову допустили росіян і білорусів до участі в змаганнях, але також існує значний спротив планам МОК з боку спортсменів і деяких європейських урядів.