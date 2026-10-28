Наслідки удару РФ по Південному мосту у Києві: у КМДА назвали терміни завершення обстеження

На Південному мосту в Києві тривають відновлювальні роботи та обстеження конструкцій, пошкоджених російським ударом 27 жовтня. Результати досліджень очікують на початку наступного тижня, після чого визначать подальші заходи з відновлення мосту та наземної ділянки зеленої лінії метро.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Унаслідок російського удару пошкоджено елементи залізобетонної прогонової будови мосту, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

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Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” проводить першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень.

“Київський метрополітен” уже відновив основні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями “Осокорки” та “Червоний Хутір”.

Роботи з відновлення інших інженерних мереж тривають. Фахівці комунальних підприємств працюють цілодобово.

Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування конструкцій мосту, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. На його підставі ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення Південного мосту та наземної ділянки зеленої лінії Київського метрополітену.