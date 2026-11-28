Україна нарощує інтенсивність і розширює географію далекобійних ударів по російських військових та промислових об’єктах. Київ прагне позбавити Москву ресурсів, необхідних для продовження війни, попри критику з боку адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, протягом 50 днів Україна завдала ударів по 40 російських нафтових та військово-промислових об’єктах. Географія українських операцій охоплює віддалені регіони Росії та акваторії щонайменше п’яти морів.

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Таким чином, зазначає NYT, Київ перетворює величезну територію Росії та розосереджені по світу військові й економічні активи Москви на її слабке місце.

Україна збільшує масштаби далекобійних операцій

Росія досі має значну перевагу в можливостях завдавати далекобійних ударів. Москва розраховує виснажити Україну завдяки чисельній перевазі у військах та озброєнні, а також систематичним атакам на енергетичну, теплову та залізничну інфраструктуру напередодні зими.

Водночас Україна нарощує інтенсивність власних операцій до рекордного рівня.

За словами керівника Офісу президента України Кирила Буданова, самі по собі далекобійні удари не дозволять виграти війну. Однак кожне ураження об’єкта означає для Росії витрати на ремонт, втрату виробничих потужностей та необхідність перебудовувати логістику.

Крім того, українські атаки змушують Москву перерозподіляти військові ресурси для захисту об’єктів далеко від лінії фронту.

Війна виходить за географічні межі Росії та України

The New York Times звертає увагу на розширення географії протистояння між Києвом та Москвою.

Росія веде тіньову війну в Європі, яка супроводжується підпалами, диверсіями, підготовкою замахів, порушеннями повітряного простору країн НАТО та інцидентами на морі.

Україна, зі свого боку, посилює тиск на російські військові активи за межами РФ.

Минулого тижня, за інформацією NYT, українські сили атакували російські військові судна в Балтійському та Середземному морях. Зокрема, видання повідомляє про пошкодження вантажного судна Sparta II та потоплення російського військового корабля “Меркурій” біля берегів Лівії.

Президент Володимир Зеленський назвав удари по російських військових об’єктах за межами РФ реалізацією суверенного права України на самооборону та довгостроковою гарантією безпеки країни.

Водночас реакція європейських союзників України на такі операції залишається неоднозначною. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що війна не повинна поширюватися на Середземне море.

Зеленський після розмови з Мелоні підтвердив, що операцію провели без попереднього узгодження з європейськими партнерами.

Розбіжності між США та Європою

Українська стратегія далекобійних ударів стала одним із джерел суперечностей між Вашингтоном та європейськими союзниками Києва.

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі цього місяця розкритикував українські далекобійні операції, заявивши, що вони не сприяли завершенню війни.

Європейські міністри оборони не погодилися з такою оцінкою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував слова Колбі, а очільник британського оборонного відомства Вес Стрітінг заявив, що українська кампанія дозволяє виграти час та врятувати людські життя.

Військовий експерт британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг також вважає підтримку українських далекобійних ударів важливою умовою для того, щоб домогтися від Росії серйозних переговорів.

Російська нафтопереробка впала до мінімуму за 20 років

Попри вимоги Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, Україна продовжує кампанію проти нафтової промисловості РФ.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, які наводить NYT, обсяги нафтопереробки в Росії приблизно на 30% нижчі, ніж рік тому.

Виробництво бензину скоротилося на 20%, дизельного пального — майже на 30%. Для забезпечення внутрішнього ринку Москва була змушена обмежити експорт пального.

Володимир Путін у вівторок публічно визнав, що ситуація на внутрішньому ринку нафтопродуктів залишається складною. Він також поскаржився, що Україна проігнорувала застереження адміністрації Трампа щодо ударів по російських НПЗ.

Паралельно Україна продовжує завдавати ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу, пов’язаних із виробництвом озброєння.

Україна посилює власну оборонну промисловість

Розширення можливостей України завдавати далекобійних ударів стало результатом стрімкого розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

За роки повномасштабної війни українські підприємства пройшли шлях від переобладнання цивільних безпілотників до розробки власних реактивних ударних систем, важких крилатих ракет та балістичного озброєння.

Українські інженери також активно інтегрують технології штучного інтелекту в оборонні розробки. За словами Зеленського, сотні українських оборонних технологічних компаній уже використовують ШІ.

Зростання внутрішнього виробництва доповнюють угоди з Німеччиною щодо спільного випуску розвідувальних безпілотників та Великою Британією щодо виробництва далекобійних ударних дронів.

Як зазначає The New York Times, Україна прагне забезпечити сталість своєї далекобійної кампанії незалежно від політичних змін у Вашингтоні.