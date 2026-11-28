Апеляційний суд підтвердив рішення про повернення Жовтневого палацу в Києві у державну власність. Вартість історичного комплексу становить близько мільярда гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Раніше Федерація професійних спілок України зареєструвала за собою право власності на будівлю Міжнародного центру культури і мистецтв. Водночас закон забороняє приватизацію цієї пам’ятки та передбачає її перебування виключно у державній власності.

Реклама

Реклама

Щоб запобігти подальшому відчуженню будівлі, Київська міська прокуратура звернулася до суду в інтересах держави в особі Фонду державного майна України.

У серпні 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури. Федерація профспілок оскаржила це рішення, однак Північний апеляційний господарський суд залишив її скаргу без задоволення.

Рішення про повернення будівлі державі набрало законної сили.

Історія Жовтневого палацу

Міжнародний центр культури і мистецтв — один із найбільших концертних майданчиків України та пам’ятка національного значення з понад 180-річною історією.

Будівлю звели у 1838—1842 роках за проєктом архітектора Вікентія Беретті для Київського інституту шляхетних дівчат. Згодом у ній розміщувалися різні державні установи.

У роки радянських репресій у стінах палацу співробітники НКВС розстрілювали представників української інтелігенції. Серед них — Кость Буревій, Олекса Близько, Григорій Косинка, Тарас та Іван Крушельницькі, Дмитро Фальківський.

З 1979 року будівля має статус пам’ятки культурної спадщини національного значення.