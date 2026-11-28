Reuters: Російський конвой з військовою технікою розвернувся після потоплення українськими дронами корвета в Лівії

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Інформація про постраждалих внаслідок удару по Салтівському району наразі не надходила.

О 10:20 Терехов повідомив про атаку бойового безпілотника в Салтівському районі Харкова. Дрон влучив у проїжджу частину, пошкоджено кілька автомобілів.

О 08:03 міський голова поінформував про удар по Основ’янському району. Його наслідки уточнюються.

О 05:45 Терехов повідомив про влучання російського безпілотника в Немишлянському районі міста, внаслідок якого виникла пожежа.