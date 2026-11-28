Вранці 28 листопада російські війська завдали ударів по трьох районах Харкова. Внаслідок атак виникла пожежа та пошкоджено автомобілі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
О 05:45 Терехов повідомив про влучання російського безпілотника в Немишлянському районі міста, внаслідок якого виникла пожежа.
О 08:03 міський голова поінформував про удар по Основ’янському району. Його наслідки уточнюються.
О 10:20 Терехов повідомив про атаку бойового безпілотника в Салтівському районі Харкова. Дрон влучив у проїжджу частину, пошкоджено кілька автомобілів.
Інформація про постраждалих внаслідок удару по Салтівському району наразі не надходила.