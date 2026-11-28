28 листопада у Дніпропетровській області запровадили індивідуальні графіки відключень електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури. У трьох районах Київської області діють екстрені відключення.

Про це повідомили в ДТЕК.

Внаслідок російських атак енергетична інфраструктура Дніпропетровщини зазнала значних пошкоджень, через що застосовувати звичні графіки за чергами та підчергами неможливо.

Реклама

Реклама

Енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі розраховують графіки відключень окремо для кожного будинку. При цьому години відсутності електроенергії навіть у сусідніх будинках можуть відрізнятися, оскільки вони можуть живитися від різних ліній.

Водночас на Київщині за командою Укренерго екстрені відключення запровадили у трьох районах:

Бучанському;

Обухівському;

Фастівському.

Графіки погодинних відключень у цих районах наразі не діють.

У ДТЕК зазначили, що енергетики працюють над стабілізацією ситуації, та закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію в години, коли є світло.