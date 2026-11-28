Україна готує нову атаку на Кримський міст, який з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією. За даними британських журналістів, президент Володимир Зеленський поставив перед військовим командуванням завдання остаточно вивести переправу з ладу.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в українських військових колах.

“Президент хоче, щоб його повністю знищили”, — розповів один зі співрозмовників видання, додавши, що Україна готує нові удари.

Реклама

Реклама

Як зазначає The Telegraph, внаслідок української атаки 18 листопада Кримський міст зазнав значних руйнувань. Частина автомобільної переправи обвалилася у Керченську протоку, серйозних пошкоджень зазнала й залізнична частина мосту.

За інформацією видання, операція стала результатом тривалої підготовки та скоординованої роботи різних підрозділів Сил оборони України.

Пошкодження переправи суттєво обмежило можливості Росії постачати своїм військовим угрупованням на окупованому півострові озброєння, техніку та інші ресурси.

The Telegraph зазначає, що остаточне руйнування Кримського мосту мало б не лише військове, а й політичне значення. Переправа, збудована Росією після незаконної анексії Криму, стала одним із символів встановлення російського контролю над українським півостровом.

Інформація про підготовку нової атаки ґрунтується на повідомленнях джерел британського видання.