Італія дала двом російським шпигунам три дні на виїзд

Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе посольства Росії в Італії, яких підозрюють у причетності до шпигунської діяльності. Про це пише Reuters.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що двоє російських посадовців мають залишити Рим протягом трьох днів.
Раніше цього тижня в Італії затримали двох людей за звинуваченням у передачі секретної інформації російському агенту.
За даними прокурорів, головним підозрюваним є колишній офіцер італійського корпусу карабінерів. Ще п’ятеро осіб перебувають під слідством.
Таяні заявив, що Москва продовжує застосовувати “гібридні інструменти” проти Італії та Заходу.
Він назвав це “серйозним і неприйнятним втручанням”, яке загрожує національній безпеці.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відповість на рішення Італії.