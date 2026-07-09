        Політика

        Італія дала двом російським шпигунам три дні на виїзд

        Віктор Алєксєєв
        9 Липня 2026 13:19
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        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

        Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе посольства Росії в Італії, яких підозрюють у причетності до шпигунської діяльності. Про це пише Reuters.

        Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що двоє російських посадовців мають залишити Рим протягом трьох днів.

        Раніше цього тижня в Італії затримали двох людей за звинуваченням у передачі секретної інформації російському агенту.

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        За даними прокурорів, головним підозрюваним є колишній офіцер італійського корпусу карабінерів. Ще п’ятеро осіб перебувають під слідством.

        Таяні заявив, що Москва продовжує застосовувати “гібридні інструменти” проти Італії та Заходу.

        Він назвав це “серйозним і неприйнятним втручанням”, яке загрожує національній безпеці.

        Міністерство закордонних справ Росії заявило, що відповість на рішення Італії.


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