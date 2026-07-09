На трасі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і маршрутка: є загиблий і поранені

У Березівському районі Одеської області поліція встановлює обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Одаї Ширяївської громади.

За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль MAN та маршрутний мікроавтобус Mercedes, який здійснював приватні пасажирські перевезення.

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Попередньо відомо, що в салоні мікроавтобуса перебували 15 пасажирів і водій.

Унаслідок ДТП, за попередньою інформацією, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Поліцейські закликали водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування маршруту.