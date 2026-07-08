Четверо загиблих, семеро поранених: зросла кількість жертв ракетного удару по Одесі

8 липня російські війська знову завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Через російський удар виникла пожежа на території підприємства. Там горіли дві вантажівки та легкові автомобілі.

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Ще одна пожежа виникла на території автозаправної станції. Там вогонь охопив маршрутний мікроавтобус та паливну колонку.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання.

Як раніше повідомляв начальник Одеської МВА Сергій Лисак, окупанти завдали удару безпосередньо по Одесі. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про стан постраждалих.

“Семеро людей постраждало, шістьох госпіталізовано, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їхні життя”, — написав Кіпер.