Україна зможе виробляти ракети для Patriot: у Міноборони оцінили заяву Трампа

Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій заявив, що Україна зможе налагодити виробництво ракет PAC для Patriot за ліцензією США.

Так Сергій “Флеш” Бескрестнов відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон дозволить Україні виробляти ці системи.

За словами Бескрестнова, він розбирав ракети PAC від Patriot після відстрілу та бачив, з чого і як вони зібрані.

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“Я розбирав ракети PAC від “Патріот” (після відстрілу). Бачив, з чого і як вони зібрані, і можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їх виробництво за ліцензією США”, — написав Бескрестнов.

Він назвав це “найкращою новиною” і наголосив, що головне — якнайшвидше розпочати процес.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що Сполучені Штати дадуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot.

“Мені пташка нашепотіла, що ми дамо їм право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити”, — сказав американський президент.