Reuters: Росія намагається глушити Starlink Маска, щоб протидіяти українським дронам

Російські війська намагаються протидіяти українським ударам дронами середньої дальності, маскуючи вантажі та використовуючи системи глушіння Starlink. Такі дрони дозволяють Україні вражати цілі за десятки кілометрів від лінії фронту.

Про це пише Reuters із посиланням на українських командирів і пілотів дронів.

Українські дрони середньої дальності можуть точно і відносно дешево вражати цілі за десятки кілометрів за лінією фронту. Часто вони керуються через Starlink.

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Цього року Україна в межах кампанії таких ударів атакувала лінії постачання, сховища пального, установки ППО та командні центри. Це порушувало логістику російських військ і спричиняло дефіцит пального в окупованому Криму.

Чотири українські командири та пілоти дронів розповіли Reuters, що Росія розробляє різні способи протидії таким ударам. За їхніми словами, російські війська приховують вантажі у цивільних автомобілях і використовують засоби радіоелектронного глушіння, щоб блокувати зв’язок, який застосовується для керування дронами.

Засоби глушіння Росія встановлює поблизу міст і військових об’єктів. Деякі з них можуть порушувати роботу систем Starlink, які використовує SpaceX Ілона Маска.

Радник Міністра оборони України Сергій Бескрестнов розповів, що Росія розгортає систему глушіння “Волна Купол Гарант”. За його словами, вона випромінює сигнал, достатньо сильний, щоб дестабілізувати з’єднання Starlink на площі близько 20 кв. км. Наразі виявлено близько 10 таких систем.

Водночас такі установки самі стають цілями для українських дронів. За словами одного з командирів, після удару по такій установці дрони зі Starlink змогли летіти без проблем.

Українські командири розповіли, що російські війська використовують цивільні автомобілі для перевезення постачань, рухаються меншими дорогами та запускають невеликі колони паливозаправників під охороною пікапів із кулеметами. Російські війська використовують невеликі цивільні автомобілі, квадроцикли та мотоцикли для транспортування пального, боєприпасів і провізії на фронт.

Також окупанти використовують замасковані бліндажі, покинуті будівлі, сільськогосподарські споруди та цивільні АЗС для зберігання пального для військових.

Старший науковий співробітник американського Foreign Policy Research Institute Роб Лі зазначив, що українські удари середньої дальності, можливо, є найважливішим розвитком на полі бою цього року, але Москва починає досягати певного успіху в протидії їм.

“Якщо вони масштабують виробництво засобів глушіння, вони можуть ускладнити проведення кампанії ударів середньої дальності”, — сказав він.