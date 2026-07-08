Кількість постраждалих після удару по житловому будинку в Харкові зросла до 34

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 34 людей. Про це повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, аварійно-рятувальні роботи на місці атаки тривають.

У Харкові тривають рятувальні роботи після удару РФ по будинку / Фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що російські війська вранці 8 липня атакували пʼятиповерховий житловий будинок у Немишлянському районі Харкова.

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Внаслідок удару частково зруйновано пʼятий поверх будинку. Також пошкоджені автомобілі, а за ще однією адресою після влучання загорілася господарча споруда.

За попередніми даними обласної влади, внаслідок атаки загинули двоє людей. Серед постраждалих є діти.

На місці працюють рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. Фахівці перевіряють пошкоджені конструкції, шукають людей, яким може бути потрібна допомога, та ліквідовують наслідки російського удару.