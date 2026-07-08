Путінська школа підозрілості: Трамп узяв на саміт НАТО фахівців для утилізації своїх біовідходів

Президент США Дональд Трамп прибуде на саміт НАТО в Анкарі з делегацією приблизно у 1400 людей. До її складу, за даними The Guardian, входять і фахівці, відповідальні за повернення до США його туалетних відходів.

Як пише видання, це стандартний протокол безпеки, який має запобігти потраплянню біологічних матеріалів президента до рук іноземних спецслужб. Такі матеріали теоретично можуть використати для отримання розвідданих про стан здоровʼя глави держави.

Ця деталь поїздки виглядає особливо показовою на тлі того, що подібна підозрілість давно асоціюється з російським президентом Володимиром Путіним. Західні медіа неодноразово писали, що під час закордонних поїздок Кремль застосовує надзвичайні заходи для захисту біоматеріалів російського лідера.

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Водночас для НАТО сам приїзд великої американської делегації сприймають радше як полегшення. Трамп раніше неодноразово фліртував з ідеєю виходу США з Альянсу, зокрема під час саміту 2018 року.

Саміт НАТО в Анкарі проходить після турбулентних шести місяців у відносинах США з союзниками. Інші 31 країна Альянсу, за оцінкою The Guardian, намагатимуться помʼякшити позицію непередбачуваного Трампа, який продовжує тиснути на партнерів через оборонні витрати.

Генсек НАТО Марк Рютте напередодні закликав союзників представити “чіткі, конкретні та переконливі плани” для досягнення нових цілей Альянсу з оборонних видатків.

За його словами, Трамп очікує, що всі члени НАТО негайно почнуть рухатися до рівня 5% ВВП на оборону і робитимуть це терміново.

На полях саміту країни НАТО мають оголосити про нові оборонні контракти на десятки мільярдів доларів. Це має продемонструвати Вашингтону, що союзники виконують обіцянки щодо збільшення військових витрат.

Очікується також, що лідери погодять символічний пакет військової допомоги Україні на 70 млрд євро на цей і наступний рік. Водночас The Guardian зазначає, що ця сума переважно відображає вже взяті зобовʼязання, а Україна досі не має реального шляху до вступу в НАТО.

Напруження між Вашингтоном і союзниками посилилося після того, як Трамп почав вимагати від Європи різкого збільшення оборонних бюджетів. У Truth Social він опублікував графіку, де порівняв американські військові витрати з набагато меншими показниками європейських країн, назвавши нинішню ситуацію “одностороннім шляхом” для США.

The Guardian нагадує, що з початку року Трамп уже встиг загострити відносини з Данією через погрози взяти під контроль Гренландію, з Канадою — через ідею фактичного поглинання північного сусіда, а також із Британією та Італією на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

США також планують скоротити кількість військ і техніки, які вони готові виділити Європі у разі війни з Росією. Зокрема, йдеться про можливе зменшення кількості винищувачів F-15 і F-16 на третину.

Попри це, у НАТО намагаються “захистити” саміт від непередбачуваності Трампа. За даними видання, фінальне комюніке може бути дуже коротким і знову підтвердити базові принципи Альянсу, зокрема “залізну відданість” статті 5 про колективну оборону.

Окремо Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Також він візьме участь у зустрічі лідерів НАТО та вечері в президентському палаці Реджепа Таїпа Ердогана.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску заявила The Guardian, що успішний саміт у нинішніх умовах означатиме передусім відсутність “гнівних спалахів” з боку Трампа, підтвердження єдності Альянсу та більше грошей на оборонні контракти й підтримку України.