Фіктивні діагнози та направлення на МСЕК: на Харківщині викрили схему для ухилянтів

На Харківщині викрили чотирьох посадовців медичних установ, які допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Їх підозрюють у внесенні неправдивих даних до медичної документації та оформленні фіктивних діагнозів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, до незаконної схеми причетні четверо лікарів із трьох медичних установ Харківського району. Серед них — завідувачка терапевтичного відділення, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог та сімейний лікар.

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Правоохоронці встановили, що медики вступали у змову з чоловіками, які прагнули уникнути призову на військову службу під приводом нібито поганого здоров’я. Для цього вони вносили до офіційної медичної документації завідомо недостовірні дані щодо стану їхнього здоров’я.

За даними слідства, протягом 2024 року лікарі систематично оформлювали ухилянтам неіснуючі діагнози серйозних захворювань і безпідставно направляли чоловіків на МСЕК для оформлення групи інвалідності.

“Надалі ці псевдоінваліди знімалися з військового обліку за станом здоров’я та отримували можливість втечі за кордон. Насправді таких захворювань у цих чоловіків не було, а самі вони навіть не проходили відповідних медичних обстежень і стаціонарних лікувань”, — розповіли в СБУ.

Усім фігуранткам кримінального провадження повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Одній з учасниць схеми повідомили про підозру заочно, оскільки вона переховується за кордоном.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших службових осіб медичних установ, які можуть бути причетні до оборудок.