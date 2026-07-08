Навроцький поговорив із Зеленським на саміті НАТО: згадав УПА і “спільного ворога”

Президент Польщі Кароль Навроцький на саміті НАТО в Анкарі розповів про розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, діалог між сусідніми державами є природним, навіть попри двосторонні напруження, повідомляє Onet.

“Мені здається природним, що держави, які є сусідами і мають спільного ворога, яким є Російська Федерація, залишаються в діалозі незалежно від певних двосторонніх напружень”, — заявив Навроцький.

Польський президент уточнив, що розмова із Зеленським відбулася у вівторок і мала “куртуазний” характер.

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Водночас Навроцький заявив, що його позиція щодо історичних питань між Україною та Польщею залишається незмінною.

“Польща — і, думаю, вся Європа — не може приймати звернення до солдатів УПА, які відповідають за смерть 120 тисяч поляків”, — сказав він.

Попри це, Навроцький наголосив, що Варшава і Київ мають підтримувати контакт, оскільки обидві країни протистоять Росії.

Окремо президент Польщі повідомив, що на саміті НАТО також говорив із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, їхні розмови традиційно стосуються постійної присутності американських військ у Польщі.

Навроцький заявив, що це питання “виглядає дуже добре”, зокрема після листа міністра оборони США Піта Гегсета до польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

За словами президента Польщі, він домагається створення постійної американської військової бази з 3 вересня, після свого першого візиту до США.

“Можна сказати, що на рівні президентів ця автомагістраль до постійної присутності військ США в Польщі відкрита”, — додав Навроцький.

Тепер, за його словами, подальші кроки залежать від польського Міністерства національної оборони.