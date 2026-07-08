Кількість жертв нічної атаки на Київ зросла: відомо про загиблу та двох поранених

Унаслідок нічної російської атаки на Київ загинула жінка. Ще двоє людей поранені, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз — одна загибла та двоє поранених”, — зазначив він.

Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблої.

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Раніше повідомлялося, що в ніч проти 8 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Унаслідок удару пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах столиці.

За даними ДСНС, у Святошинському районі зайнялися адміністративна будівля та складські приміщення. Також за іншою адресою горів гаражний кооператив. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та трамваї.

У Деснянському районі сталася пожежа складських приміщень. На місцях працювали рятувальники та всі відповідні служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.