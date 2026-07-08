За добу мінус 1260 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2026 року орієнтовно склали близько 1 413 510 військових. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 100 танків, 24 903 бойові броньовані машини та 45 569 артилерійських систем.

За добу українські військові знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 462 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 одиниці спеціальної техніки.

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Загальні втрати РФ станом на 8 липня:

особового складу — близько 1 413 510 осіб;

танків — 12 100;

бойових броньованих машин — 24 903;

артилерійських систем — 45 569;

РСЗВ — 1918;

засобів ППО — 1478;

літаків — 436;

гелікоптерів — 353;

наземних робототехнічних комплексів — 1853;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 396 920;

крилатих ракет — 4887;

кораблів і катерів — 33;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 117 547;

спеціальної техніки — 4398.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.