        Суспільство

        Україну накриють зливи та грози: в яких областях оголосили жовтий рівень небезпеки

        Галина Шподарева
        7 Липня 2026 22:23
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        Дощовий Львів / Фото: LVIV.MEDIA
        Дощовий Львів / Фото: LVIV.MEDIA

        На 8 липня в більшості областей України оголосили І рівень небезпечності через грози, шквали, град і значні дощі. Негода може ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних підприємств і рух транспорту.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, 8 липня погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Балтикою. Він принесе короткочасні дощі різної інтенсивності, грози, місцями град і шквали, а після його проходження до країни надходитиме прохолодніше повітря із заходу.

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        Вдень грози прогнозують майже по всій території країни, крім західних і крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями очікуються значні дощі, град і шквали швидкістю 15–20 м/с. У західних і північних областях також прогнозують пориви вітру до 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °C. Вдень у більшості областей очікується +24…+29 °C, а у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19…+24 °C.

        Погодна мапа України на 8 липня / Фото: Укргідрометцентр

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