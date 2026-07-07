Україну накриють зливи та грози: в яких областях оголосили жовтий рівень небезпеки

На 8 липня в більшості областей України оголосили І рівень небезпечності через грози, шквали, град і значні дощі. Негода може ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних підприємств і рух транспорту.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, 8 липня погоду в Україні визначатиме активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Балтикою. Він принесе короткочасні дощі різної інтенсивності, грози, місцями град і шквали, а після його проходження до країни надходитиме прохолодніше повітря із заходу.

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Вдень грози прогнозують майже по всій території країни, крім західних і крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями очікуються значні дощі, град і шквали швидкістю 15–20 м/с. У західних і північних областях також прогнозують пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °C. Вдень у більшості областей очікується +24…+29 °C, а у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19…+24 °C.