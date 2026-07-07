В Україні за пів року заблокували 2465 сайтів: майже всі — казино, алкоголь і пропаганда

За перше півріччя 2026 року українські державні органи та регулятори ухвалили рішення про обмеження доступу до 2465 інтернет-ресурсів. Близько 97% усіх блокувань припали лише на три категорії — онлайн-казино, алкоголь і тютюн без ліцензій та пропагандистські ресурси, повідомляє UABlockList.

Найбільшою категорією стали нелегальні онлайн-казино та їхні “дзеркала”. За шість місяців під блокування потрапили 2144 такі ресурси.

Перші масштабні рішення зʼявилися вже у лютому. Лише за лютий-березень в Україні обмежили доступ до 443 сайтів, повʼязаних з азартними іграми. У квітні заблокували ще 365 ресурсів, у травні — 397, а в червні — 939 адрес за кількома рішеннями державного агентства PlayCity, які виконувала НКЕК.

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За даними UABlockList, більшість цих сайтів були новими доменами вже відомих брендів, які зʼявлялися після попередніх блокувань.

Другою за кількістю категорією стали сайти з продажу підакцизної продукції без ліцензій. За пів року заблокували 157 таких ресурсів.

Йдеться переважно про інтернет-магазини, які продавали спирт, алкогольні напої, тютюн, POD-системи та одноразові електронні сигарети з доставкою по Україні. Частина сайтів використовувала схожий дизайн, подібні назви та кілька доменів одночасно, що дозволяло швидко відновлювати роботу після обмежень.

Третє місце посіли пропагандистські та інформаційні ресурси — 91 сайт. На початку року під обмеження потрапляли окремі російські, німецькі, румунські, угорські, польські та білоруські сайти, які поширювали тези про “втому Заходу від підтримки України”, виправдовували або замовчували російську агресію, маніпулювали темою Волинської трагедії та просували сюжети про нібито “утиски угорської громади на Закарпатті”.

Навесні під санкції РНБО потрапили ресурси “Юнармії” та видавництва “Русская идея”, яке поширювало ідеологію “русского мира” і заперечувало окремішність України.

Наприкінці червня перелік пропагандистських ресурсів суттєво розширився після рішення РНБО щодо 19 вебресурсів російських медіа та інформаційних платформ. До нього увійшли, зокрема, Gazeta.ru, Lenta.ru, Svpressa.ru, SMI2, Mirtesen, Utro.ru, FederalPress і Tatar-inform, а також повʼязані з ними сайти й субдомени.

Окремі блокування стосувалися псевдоаптек і медичних сервісів. За пів року обмежили доступ до 29 таких сайтів. Вони пропонували ліки від онкологічних захворювань, ВІЛ, гепатиту та інших тяжких хвороб із доставкою поштою або через замовлення в месенджерах.

Ще 17 заблокованих ресурсів UABlockList відніс до шахрайських. Серед них були фішингові сайти, що імітували НАБУ, “Київстар”, “Дію”, Національну поліцію і “Резерв+”. Частина таких ресурсів виманювала персональні дані або гроші під виглядом інвестицій, штрафів чи доступу до державних сервісів.

У категорії книжкових сайтів заблокували 18 ресурсів. Підставами ставали продаж книжок російських видавництв, відсутність підтвердження прав на реалізацію продукції та поширення піратських видань. Під час перевірок на таких сайтах знаходили книги видавництв “Эксмо”, “АСТ” і “МИФ”, зокрема надруковані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ще одна категорія зʼявилася лише один раз — у квітні 2026 року, коли одним рішенням заблокували 9 російських онлайн-ТБ і стримінгових сервісів. До переліку увійшли Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV, Tas-ix TV, “ГлавТВ”, “Русское телевидение онлайн”, “Смотреть онлайн ТВ” і “Телеканалы”.

Водночас у першому півріччі були й випадки розблокування. У січні відновили доступ до трьох ресурсів різної тематики, а у квітні — до add.ua (“Аптека Доброго Дня”) та smartpeople.com.ua, який помилково потрапив під обмеження через схожість назви із заблокованим книжковим сайтом smart-people.com.ua. Також упродовж квітня-червня скасували обмеження щодо пʼяти аптечних ресурсів, серед яких сайт мережі “Мед-Сервіс”.

В UABlockList зазначають, що блокування сайтів залишаються одним із найдинамічніших напрямів державного регулювання українського інтернету.