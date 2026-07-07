У лікарні помер поранений внаслідок атаки РФ на Київщину: кількість загиблих зросла до дев’яти

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київщину 6 липня зросла до дев’яти людей. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нічного обстрілу.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Таким чином кількість жертв цієї російської атаки на Київщині зросла до дев’яти — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Київській області внаслідок російської атаки 6 липня постраждали 58 людей, 20 із яких знадобилася госпіталізація, троє з них перебували у важкому стані.

Наслідки російської атаки зафіксовані у чотирьох районах — Бучанський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе. Попередньо, в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 у Вишневому. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торгівельні, складські, адміністративні й виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби.