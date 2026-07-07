У Кривому Розі пошкоджено сортувальний термінал “Нової пошти”: заява компанії

7 липня у Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджено сортувальний термінал “Нової пошти”. Працівники не постраждали, доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін.

Про це йдеться в повідомленні “Нової пошти”.

На момент атаки працівники перебували в укриттях, облаштованих на території логістичного об’єкта.

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На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу мають встановити найближчим часом.

У компанії заявили, що попри атаку забезпечують безперервність логістичних процесів. Задіяно резервні логістичні схеми, тому доставка відправлень наразі здійснюється без суттєвих змін.

“Нова пошта” обіцяє компенсувати клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак.

Нагадаємо, за останні чотири дні росіяни тричі атакували об’єкти “Нової пошти”. 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 “Нової пошти”. Унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника. 5 липня росіяни вдарили по сортувальному терміналу “Нової пошти” у Чернігівській області. Об’єкт зруйновано. 6 липня у Дніпрі було пошкоджено сортувальний термінал “Нової пошти” ДАО. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.