Сили оборони вдарили по підприємствах ВПК РФ у Брянській області

У ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці важливих об’єктів противника в межах зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, було уражено АТ “Группа Кремний ЕЛ” у Брянську. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За даними Генштабу, “Группа Кремний ЕЛ” є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння РФ.

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Також Сили оборони уразили завод “Брянский” у місті Сельцо Брянської області. У районі підприємства зафіксовано чотири вибухи. Результати ураження уточнюються.

Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу Росії. Він виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, які використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет для ударів по Україні.

Крім того, українські військові уразили нафтобазу аеродрому “Бєлгород”. Ступінь завданих збитків також уточнюється.

У тимчасово окупованому Криму було уражено два залізничні мости в районах населених пунктів Роздольне та Ічкі. За даними Генштабу, ці об’єкти російські війська використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.